О чем договорились главы МИД Узбекистана и Пакистана

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с сенатором, заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Пакистана Мохаммадом Исхаком Даром, сообщил глава МИД Узбекистана.
Переговоры прошли на полях 51-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС в Стамбуле.
«Обсудили усиливающееся развитие отношений между Узбекистаном и Пакистаном, а также определили конкретные шаги по дальнейшему углублению нашего многопланового сотрудничества — в сферах торговли, инвестиций, транспорта и логистики, образования и культурного обмена. Вновь подтвердили твердую приверженность эффективной реализации всех достигнутых на высшем уровне договоренностей», — написал Саидов в своем Telegram-канале.
Главы внешнеполитических ведомств Узбекистана и Пакистана подписали План действий между правительствами, направленный на ускорение реализации ключевых проектов и инициатив.
«Это практический механизм для превращения стратегических решений в реальные результаты», —добавил Саидов.