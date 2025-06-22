О чем договорились главы МИД Узбекистана и Пакистана

«Обсудили усиливающееся развитие отношений между Узбекистаном и Пакистаном, а также определили конкретные шаги по дальнейшему углублению нашего многопланового сотрудничества — в сферах торговли, инвестиций, транспорта и логистики, образования и культурного обмена. Вновь подтвердили твердую приверженность эффективной реализации всех достигнутых на высшем уровне договоренностей», — написал Саидов в своем Telegram-канале.