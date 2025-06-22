Иран запросил экстренное заседание Совбеза ООН

Об ударе по трем ядерным объектам стало известно 21 июня. Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что атака была направлена на три ядерных объекта Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. По информации Трампа, операция прошла успешно. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь заявил, что американские удары могут изменить историю.