Иран запросил экстренное заседание Совбеза ООН

«В целях поддержания международного мира и безопасности Исламская Республика Иран срочно призывает к экстренному заседанию Совета Безопасности без каких-либо задержек, чтобы рассмотреть этот вопиющий и незаконный акт агрессии», — говорится в Telegram-канале издания.
Уточняется, что Иран осуждает неспровоцированные и преднамеренные акты агрессии самым решительным образом. Также в постпредстве призвали привлечь к ответственности и наказать виновных.
Об ударе по трем ядерным объектам стало известно 21 июня. Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что атака была направлена на три ядерных объекта Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. По информации Трампа, операция прошла успешно. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь заявил, что американские удары могут изменить историю.