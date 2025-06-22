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Иран запросил экстренное заседание Совбеза ООН

Иран запросил экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Об этом 22 июня сообщает агентство IRNA.

Источник: Reuters

«В целях поддержания международного мира и безопасности Исламская Республика Иран срочно призывает к экстренному заседанию Совета Безопасности без каких-либо задержек, чтобы рассмотреть этот вопиющий и незаконный акт агрессии», — говорится в Telegram-канале издания.

Уточняется, что Иран осуждает неспровоцированные и преднамеренные акты агрессии самым решительным образом. Также в постпредстве призвали привлечь к ответственности и наказать виновных.

Об ударе по трем ядерным объектам стало известно 21 июня. Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что атака была направлена на три ядерных объекта Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. По информации Трампа, операция прошла успешно. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь заявил, что американские удары могут изменить историю.

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