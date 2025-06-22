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Глава МИД Ирана пригрозил США «вечными последствиями» за удары по ядерным объектам

Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Соединённые Штаты нарушили устав ООН и международное право, нанеся удары по мирным ядерным объектам страны. Он охарактеризовал нападение как возмутительное и предупредил о «вечных» последствиях для США.

Источник: Life.ru

Аракчи подчеркнул, что Иран оставляет за собой право использовать все доступные средства для защиты своих интересов.

Ранее глава МИД исламской республики предупредил, что решение Вашингтона о вступлении в конфликт на стороне Израиля будет «чрезвычайно опасным для всех», поскольку в ответ Иран нанесёт удары по американским военным на Ближнем Востоке. Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские силы успешно завершили атаку на три иранских ядерных объекта — Фордо, Натанз и Исфахан. В обращении к нации он заявил, что ключевые установки по ядерному обогащению были «полностью и безвозвратно уничтожены» и предупредил, что в случае отказа Ирана от переговоров американские войска ударят по другим целям на территории страны.

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