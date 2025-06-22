Над российским регионом отразили ночную атаку БПЛА

Минувшей ночью киевский режим совершил очередную террористическую атаку по российскому региону — Смоленской области. Системы противовоздушной обороны уничтожили три украинских БПЛА, сообщил губернатор Василий Анохин в своем телеграм-канале.
«Сегодня ночью наш регион вновь подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. В Ершичском округе силами ПВО министерства обороны РФ два БПЛА сбито и средствами РЭБ подавлен один беспилотник», — пояснил глава региона.
Анохин добавил, что при падении обломков вражеских БПЛА никто из жителей области не пострадал. Также разрушений не зафиксировано. На местах работают оперативные службы.
Накануне воздушному налету подверглась Мордовия. В результате падения остатков сбитого беспилотника пострадали два жилых дома, в которых выбило стекла.