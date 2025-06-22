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Иран после ударов США запросил экстренное заседание СБ ООН

Иранский представитель при ООН Амир Саид Иравани заявил, что действия Соединённых Штатов, нанёсших удары по территории страны, являются прямым нарушением международного права. В письме, адресованном председателю Совета Безопасности и генсеку ООН, он подчёркивает: речь идёт о посягательстве на суверенитет и территориальную целостность государства.

Источник: Life.ru

Тегеран потребовал срочно созвать заседание Совбеза. На случившееся уже отреагировал генсек ООН Антониу Гутерриш, выразив серьёзную озабоченность из-за возросших угроз всему миру.

Напомним, США атаковали сразу несколько ядерных объектов в Тегеране. Иранская организация по атомной энергии публично осудила действия Вашингтона и заявила о намерении продолжить реализацию национальной ядерной программы. В стране заявили, что успели эвакуировать персонал и оборудование с трёх объектов ядерной программы — в Фордо, Натанзе и Исфахане — до нанесения по ним американских ударов.

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