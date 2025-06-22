Иран после ударов США запросил экстренное заседание СБ ООН

Напомним, США атаковали сразу несколько ядерных объектов в Тегеране. Иранская организация по атомной энергии публично осудила действия Вашингтона и заявила о намерении продолжить реализацию национальной ядерной программы. В стране заявили, что успели эвакуировать персонал и оборудование с трёх объектов ядерной программы — в Фордо, Натанзе и Исфахане — до нанесения по ним американских ударов.