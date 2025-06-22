Нижний Новгород и Гомель могут стать городами-побратимами

Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр региональной столицы Юрий Шалабаев.
Как отметил чиновник, ранее власти Гомеля уже предлагали заключить договор о побратимстве. С тех пор было начато сотрудничество городов в различных сферах, в том числе в промышленности, культуре и туризме.
Кроме того, есть планы по расширению взаимодействия с Минском.
«Нижний заинтересован в развитии настоящего плодотворного сотрудничества с городами Республики Беларусь, которая много лет является стратегическим партнёром России», — отметил Юрий Шалабаев.