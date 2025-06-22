«Слишком большая цена»: Лукашенко обратился к белорусам в День памяти и скорби

В День памяти и скорби Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко призвал сограждан не забывать о подвиге участников Великой Отечественной войны. Его заявление приводит ТАСС.
«Сберечь мир — наш священный долг… Уроки западного лицемерия и лжи мы усвоили раз и навсегда. Слишком большой ценой досталась нам Великая Победа», — процитировали Александра Лукашенко в ТАСС.
Глава Белоруссии также выразил благодарность всем героям, которые в годы Великой Отечественной боролись за право людей на «мирное небо». Он отметил, что День памяти и скорби всегда будет иметь для страны «сакральное» значение.
Ранее, 21 июня, о подвиге советского народа говорили и в Словакии. Президент страны в ходе выступления напомнил согражданам о том, что свободу им принесла Красная Армия в 1945 году.