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МО обновило список подвергшихся ночной атаке регионов РФ

Российские системы противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 11 вражеских беспилотников над регионами РФ.

Российские системы противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 11 вражеских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи с 22.30 мск 21 июня до 02.55 мск 22 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в официальном сообщении.

Основная часть укронацистких БПЛА была направлена противником в сторону Брянской области. Там ПВО сбила 9 воздушных целей. По одному беспилотнику, по данным МО РФ, уничтожено над Смоленской областью и Крымом.

Губернатор Смоленщины Василий Анохин привел уточненные данные, отметив, что в небе над регионом сбито два беспилотника. Один был подавлен системами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших и разрушений, по его словам, нет.

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