Полный текст обращения Трампа к нации после ударов по Ирану

Несмотря на все это, дальше так продолжаться не может. Наступит либо мир, либо Иран ждет трагедия, гораздо большая, чем та, которую мы наблюдали в течение последних восьми дней. Помните, что у нас осталось еще много целей. Сегодняшняя была самой сложной из всех, и, возможно, самой смертоносной. Но если мир не наступит быстро, мы будем преследовать другие цели с точностью, скоростью и мастерством. Большинство из них можно уничтожить за считанные минуты.