МАГАТЭ не получало информации об увеличении уровня радиации в Иране

«После атак на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, МАГАТЭ может подтвердить, что на данный момент не поступало сообщений об увеличении уровня радиации за пределами объектов», — говорится в заявлении агентства в X.
В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на «три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан». Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.
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