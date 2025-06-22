Иран призвал ООН провести экстренное совещание из-за удара США

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что атака США на ядерные объекты Ирана будет иметь долгосрочные последствия. Атака на ядерные объекты представляет собой нарушение устава Организации Объединённых Наций и международного законодательства, при этом Иран оставляет за собой возможность предпринять ответные действия в целях защиты, отмечал министр.