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Иран призвал ООН провести экстренное совещание из-за удара США

Постпред Ирана призвал Совбез ООН провести заседание из-за атаки США.

Источник: Аргументы и факты

Власти Ирана обратились к Совету Безопасности ООН с просьбой провести экстренное заседание в связи с атакой США на ядерные объекты страны. Об этом сообщил постоянный представитель Ирана при ООН Амид Саид Иравани.

«В связи с серьёзными и далеко идущими последствиями варварских и преступных действий, которые ставят под угрозу международный мир и безопасность, Исламская Республика Иран настоятельно просит Совет Безопасности ООН безотлагательно провести экстренное заседание для обсуждения этого вопиющего и незаконного акта агрессии», — говорится в заявлении.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что атака США на ядерные объекты Ирана будет иметь долгосрочные последствия. Атака на ядерные объекты представляет собой нарушение устава Организации Объединённых Наций и международного законодательства, при этом Иран оставляет за собой возможность предпринять ответные действия в целях защиты, отмечал министр.

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