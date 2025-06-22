UK Defence Journal: бомбардировщики США летели до Ирана около 37 часов

Бомбардировщики B-2 Spirit США, ударившие по ядерным объектам Ирана, летели до исламской республики около 37 часов. Об этом пишет британское интернет-СМИ UK Defence Journal.
Отмечается, что воздушные суда направились в сторону Ирана с авиабазы Уайтмен, находящейся в штате Миссури, в сопровождении восьми самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker и дозаправлялись в воздухе несколько раз.
Также издание уточняет, что самолеты принадлежат 509-му бомбардировочному крылу американских Военно-воздушных сил.
Соединенные Штаты ударили по трем ядерным объектам в Иране — в городах Исфахан и Натанз и деревне Фордо — минувшей ночью. Американский президент Дональд Трамп заявил, что это укрепило безопасность Израиля.
В ночь на 13 июня Иерусалим начал широкомасштабную операцию против Ирана, предусматривающую нанесение ударов по военным целям и объектам ядерной программы исламской республики. Тегеран объявил об ответной операции.