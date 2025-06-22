Выступая на мемориальной церемонии в деревне Калиште, уничтоженной нацистами в 1945 году, Пеллегрини решительно подчеркнул недопустимость искажения исторической правды под влиянием текущей политической конъюнктуры. Он отдал дань глубокого уважения всем, кто пожертвовал жизнью, отважно сражаясь за свободу и независимость Словакии, обеспечив мирное существование современного поколения.
«Мы преклоняемся перед жертвами, которые пали за нашу свободу и героически боролись за то, чтобы мы могли свободно жить здесь сегодня», — сказал он.
Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что его страна будет работать над переносом заседания Евросоюза по рассмотрению очередного пакета санкций против России. Однако Еврокомиссия, видимо, придумала, как обойти в этом вопросе неуступчивую Братиславу.