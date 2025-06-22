В ПАС осознают приближение момента, когда за всё придётся отвечать: Почему Речан со своим низким рейтингом не сможет стать политическим лидером в Молдове

Валерий Осталеп: Многие осознают приближение момента, когда за всё придётся отвечать.
Эксперт отметил, что Майя Санду не хочет никого менять на переправе и перекинула на Дорина Речана всё управление, но проблема Речана в том, что со своим низким рейтингом он не сможет стать политическим лидером.
«У него есть административный ресурс, правоохранительные органы находятся под его полным контролем, но с политической точки зрения он или чувствует, или понимает, что просто это не вытянет», — сказал Валерий Осталеп, бывший зам.министра иностранных дел.
Представители и сторонники PAS понимают, какую систему они создали, в которой нет ни защиты, ни гарантий, и которая создаст им в будущем проблемы.
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