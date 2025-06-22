Захарова: переговоры России и Украины идут в правильном направлении

Россия и Украина движутся в правильном направлении, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя французской газете Le Journal du Dimanche переговоры между странами.
«Уже состоялись два раунда переговоров, 16 мая и 2 июня. Были достигнуты конкретные договоренности в гуманитарной сфере. Речь идет о значительных обменах военнопленными и задержанными гражданскими. Состоялся обмен меморандумами с конкретными предложениями по урегулированию кризиса», — отметила дипломат.
Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва рассчитывает, что на следующей неделе определится и дата третьего раунда переговоров.