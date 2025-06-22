Над регионами РФ за ночь сбили 11 БПЛА. Военная операция, день 1215-й

08:21 Позиция России в вопросе урегулирования конфликта на Украине не изменилась, приоритет отдается решению глубинных причин конфликта, обозначила официальный представитель МИД Мария Захарова в беседе с JDD:
«Для нас важно получить четкие гарантии относительно разрыва Киева с НАТО, а также добиться соблюдения основополагающих прав и свобод на Украине, вне зависимости от языка, национальности или религии».
08:07 «Страна.ua» пишет о ночных взрывах в подконтрольных ВСУ Славянске и Краматорске.
08:03 ⚡️В Минобороны сообщили, что с 22:30 21 июня до 02:55 22 июня средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников: девять над Брянской областью и по одному над Смоленской и Крымом.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1215-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.