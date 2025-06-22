Никитин: Великая Отечественная война дала нам пример необычайной важности единства перед лицом врага

«Сейчас, когда наша страна проводит специальную военную операцию, мы особенно остро ощущаем, как страшна потеря исторической памяти, как незнание истории ведет к нетерпимости. Именно поэтому нам важно хранить в сердце воспоминания о Великой Отечественной войне и передавать их новым поколениям. Эта память не погружает нас в прошлое, не уводит назад, а дает почву, чтобы идти вперед, двигаться в будущее», — подчеркнул губернатор Нижегородской области.
Глеб Никитин сообщил, что в регионе в связи с памятной датой проходит ряд мероприятий, в которых участвуют волонтеры, представители власти, бизнеса, неравнодушные горожане. Это международные акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны», церемонии возложения цветов к воинским мемориалам во всех муниципалитетах и в областном центре. К участию в памятных мероприятиях активно присоединяются люди всех возрастов, в том числе молодежь.
«22 июня мы вспоминаем доблестных воинов Победы, тружеников тыла, мирных жителей, которые стали жертвами фашизма. Великая Отечественная война дала нам пример необычайной важности единства перед лицом врага. Теперь нам тоже нужно вместе, каждый на своем посту, работать над тем, чтобы у России все получилось, чтобы люди, связывающие свое будущее с нашей страной, могли жить в мире и согласии», — добавил Глеб Никитин.