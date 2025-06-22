Никитин: Великая Отечественная война дала нам пример необычайной важности единства перед лицом врага

«Сейчас, когда наша страна проводит специальную военную операцию, мы особенно остро ощущаем, как страшна потеря исторической памяти, как незнание истории ведет к нетерпимости. Именно поэтому нам важно хранить в сердце воспоминания о Великой Отечественной войне и передавать их новым поколениям. Эта память не погружает нас в прошлое, не уводит назад, а дает почву, чтобы идти вперед, двигаться в будущее», — подчеркнул губернатор Нижегородской области.