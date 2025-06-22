В рамках саммита Североатлантического альянса 24 июня не будет поднята тема ситуации на Ближнем Востоке. С таким заявлением выступил американский журнал Politico.
«…Это могло бы дать президенту возможность заявить о необходимости увеличения расходов на оборону», — оценили в издании выгоду, которую Дональд Трамп мог бы извлечь из обсуждения темы ирано-израильского конфликта в рамках саммита.
В Politico добавили, что причиной отказа организаторов мероприятия НАТО от включения вопросов Ближнего Востока в повестку дня могло стать желание избежать ссоры с главой Овального кабинета.
Стоит отметить, что эта публикация журнала была сделана до нападения армии Соединенных Штатов на центры атомной энергетики Ирана. Исламская Республика уже потребовала провести экстренно заседание членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
В свою очередь, ранее стало известно и о том, что тема помощи киевскому режиму также будет снята с обсуждения. Член Совета Федерации Алексей Пушков уже прокомментировал эту информацию.