Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В СМИ заявили, что из-за Трампа на саммите НАТО не будут поднимать еще одну тему

В рамках саммита Североатлантического альянса 24 июня не будет поднята тема ситуации на Ближнем Востоке.

В рамках саммита Североатлантического альянса 24 июня не будет поднята тема ситуации на Ближнем Востоке. С таким заявлением выступил американский журнал Politico.

«…Это могло бы дать президенту возможность заявить о необходимости увеличения расходов на оборону», — оценили в издании выгоду, которую Дональд Трамп мог бы извлечь из обсуждения темы ирано-израильского конфликта в рамках саммита.

В Politico добавили, что причиной отказа организаторов мероприятия НАТО от включения вопросов Ближнего Востока в повестку дня могло стать желание избежать ссоры с главой Овального кабинета.

Стоит отметить, что эта публикация журнала была сделана до нападения армии Соединенных Штатов на центры атомной энергетики Ирана. Исламская Республика уже потребовала провести экстренно заседание членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

В свою очередь, ранее стало известно и о том, что тема помощи киевскому режиму также будет снята с обсуждения. Член Совета Федерации Алексей Пушков уже прокомментировал эту информацию.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше