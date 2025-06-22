Атака на ядерные объекты Ирана готовилась со времен Байдена

США нанесли бомбовые и ракетные удары по трем ядерным объектам Ирана сегодня ночью, 22 июня. Атакам подверглись Натанз, Фордо и Исфахан. По словам Трампа, это должно заставить власти Ирана капитулировать и пойти на сделку.