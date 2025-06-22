Атака на ядерные объекты Ирана готовилась со времен Байдена

В ходе совместных учений годичной давности армии США и Израиля отрабатывали атаки на ядерные объекты Ирана. Об этом сообщает телеканал АВС, ссылаясь на собственные источники, знакомые с ситуацией.
«США и Израиль отрабатывали эту атаку на военных учениях около года назад», — говорится в сообщении.
По данным телеканала, подобных учений ранее не проводилось. Это была беспрецедентная отработка совместных действий, направленных на ядерную инфраструктуру Исламской республики. Учения проходили еще при администрации предшественника Трампа Байдена.
США нанесли бомбовые и ракетные удары по трем ядерным объектам Ирана сегодня ночью, 22 июня. Атакам подверглись Натанз, Фордо и Исфахан. По словам Трампа, это должно заставить власти Ирана капитулировать и пойти на сделку.
Ранее «МК» писал, что НАСА зафиксировало в районе ядерного объекта в Фордо мощный выброс тепла.