CBS: США связались с Ираном перед атакой на ядерные объекты

«Президент Дональд Трамп и его команда поддерживали контакт с ключевыми республиканцами в Конгрессе до нанесения ударов по ядерным объектам в Иране, но не сообщали о своих планах ключевым демократам до тех пор, пока не были сброшены бомбы», — говорится в сообщении CNN.