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CBS: США связались с Ираном перед атакой на ядерные объекты

Вашингтон обратился к Ирану с дипломатическим письмом накануне.

Источник: Аргументы и факты

Власти Соединённых Штатов Америки провели переговоры с представителями Ирана накануне нанесения ударов. В ходе переговоров было заявлено, что целью атаки не является смена режима в Иране. Об этом сообщает телеканал CBS.

«В субботу США обратились к Ирану с дипломатическим письмом», — написали в CBS.

По информации CNN, полученной от источников, президент США Дональд Трамп пока не планирует проводить новые атаки на Иран.

Администрация президента США Дональда Трампа также заблаговременно проинформировала о планируемых ударах по иранским ядерным объектам ключевых представителей Республиканской партии в Конгрессе, не поставив в известность демократов.

«Президент Дональд Трамп и его команда поддерживали контакт с ключевыми республиканцами в Конгрессе до нанесения ударов по ядерным объектам в Иране, но не сообщали о своих планах ключевым демократам до тех пор, пока не были сброшены бомбы», — говорится в сообщении CNN.

Ранее власти Ирана обратились к Совету Безопасности ООН с просьбой провести экстренное заседание в связи с атакой США на ядерные объекты страны.

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