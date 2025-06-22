Губернатор Самарской области в День памяти и скорби обратился к жителям региона

22 июня — День памяти и скорби. В этот день 84 года назад началась Великая Отечественная война, ставшая одной из самых трагичных страниц в истории нашей страны. В связи с памятной датой к жителям Самарской области обратился губернатор Вячеслав Федорищев.
Глава региона напомнил, что в борьбе с фашизмом советский народ проявил невиданную стойкость и героизм. «Этот подвиг навеки останется в истории Российского государства как свидетельство величайшего мужества и самопожертвования нашего многонационального народа, спасшего мир от коричневой чумы», — говорится в обращении.
Федорищев отметил, что Великая Отечественная война унесла 27 миллионов жизней, и нет ни одной семьи, которую бы не затронула трагедия. Он подчеркнул, что долг потомков — хранить память о тех событиях, чтить подвиг павших и оказывать поддержку ветеранам.
«Мы должны сделать все возможное, чтобы на нашу землю больше никогда не пришла война. За это сейчас сражаются на полях специальной военной операции потомки тех, кто сокрушил фашизм», — добавил губернатор.