США начали войну, ударив по ядерным объектам, заявил МИД Ирана

«Мир не должен забывать, что это были именно США, кто во время дипломатического процесса, предав дипломатию, поддержал агрессивные и вероломные действия Израиля и сейчас, довершая нарушение закона и дополняя преступления сионистского режима, начал против Ирана опасную войну», — подчеркнули в ведомстве.
Как отметили в министерстве:
- Вашингтон доказал, что не придерживается каких-либо правил;
- США несут ответственность за опасные последствия атаки;
- нападение показало, что они принимали участие и в планировании первоначального удара Израиля по Ирану;
- молчание мирового сообщества создаст беспрецедентную угрозу.
Атака США на Иран
Утром 22 июня глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что американские ВВС нанесли удары по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американский лидер утверждает, что целью атаки было ограничение ядерных возможностей Тегерана.
По словам Трампа, ключевые объекты по обогащению урана были полностью уничтожены, теперь Иран должен заключить мир. Глава МИД Аббас Аракчи заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны. В Иране не зафиксировали утечек радиоактивных материалов после атаки США, эту информацию подтвердило МАГАТЭ. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что не намерены останавливать развитие ядерной отрасли. Иран потребовал от Совбеза ООН провести экстренное заседание.
Реакция в мире
Атаку США уже раскритиковали на международном уровне:
- генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности;
- глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья — это безответственный акт, нарушающий нормы международного права;
- МИД Венесуэлы назвал авиаудары по иранским ядерным объектам прямой угрозой миру;
- глава комитета по обороне сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед считает, что Трамп совершил военное преступление;
- действия главы Белого дома осудило и правительство Ирака;конгрессмен-республиканец Томас Масси подчеркнул, что действия Вашингтона противоречат Конституции США;
- конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк отметила, что произошедшее — обоснование для импичмента Трампа.
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана;
- Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной военно-ядерной программы.
- Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты «земля — земля».
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
- Исламская Республика начала ответную операцию «Правдивое обещание — 3», атаковав военные цели противника.
- Стороны конфликта обмениваются ударами несколько раз в день.
- С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
- В Иране сообщали о более чем 400 погибших мирных жителях и свыше трех тысячах пострадавших.
- В Израиле заявили, что погибли более 20 человек, свыше 1200 получили ранения.
- Тель-Авив грозит вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана.
- Тегеран намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.