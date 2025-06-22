США начали войну, ударив по ядерным объектам, заявил МИД Ирана

По словам Трампа, ключевые объекты по обогащению урана были полностью уничтожены, теперь Иран должен заключить мир. Глава МИД Аббас Аракчи заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны. В Иране не зафиксировали утечек радиоактивных материалов после атаки США, эту информацию подтвердило МАГАТЭ. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что не намерены останавливать развитие ядерной отрасли. Иран потребовал от Совбеза ООН провести экстренное заседание.