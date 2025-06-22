Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова заявила о прогрессе в переговорах России и Украины

Россия и Украина достигли конкретных договоренностей в гуманитарной сфере в ходе переговоров, которые состоялись 16 мая и 2 июня. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова заявила о прогрессе в диалоге России и Украины.

Россия и Украина достигли конкретных договоренностей в гуманитарной сфере в ходе переговоров, которые состоялись 16 мая и 2 июня. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСколько раз Россия и Украина проводила обмен пленными в ходе СВО: хронология.

«Достигнуты конкретные договоренности в гуманитарной сфере… Речь идет о значительных обменах военнопленными и задержанными гражданскими… Состоялся обмен меморандумами, содержащими конкретные предложения по урегулированию кризиса… Думаю, мы движемся в правильном направлении», — отметила официальный представитель. Ее слова передает Le Journal du Dimanche.

Делегации России и Украины встречались дважды за 2025 год. Диалог происходил на территории третьей страны — Турции в Стамбуле. Последний раз стороны беседовали 2 июня.

Стороны обменялись меморандумами, в которых содержатся шаги по дальнейшему урегулированию кризиса. Также Россия и Украина договорились об обмене пленных и тел погибших солдат.

Только 20 июня был проведен очередной обмен военнопленными. Он прошел на паритетной основе: обе стороны передали равное количество военнопленных.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше