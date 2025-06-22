Захарова рассказала французам о переговорах РФ и Украины

Упомянула она и про меморандумы, которыми обменялись Москва и Киев для дальнейшего обсуждения. Однако дипломат возмутилась тем, насколько же киевский режим пренебрежительно относится к своим погибшим военным, что создает проблемы при обмене телами. Она назвала это верхом цинизма.