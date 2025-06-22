Захарова рассказала французам о переговорах РФ и Украины

Переговоры России и Украины по урегулированию конфликту идут в правильном направлении. Об этом в ходе интервью французскому изданию Journale du Dimanche заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Думаю, мы движемся в правильном направлении», — отметила дипломат.
В качестве аргументов в подтверждение своих слов она привела состоявшиеся два раунда переговоров в Стамбуле. Позитивным моментом Захарова отметила гуманитарные договоренности между сторонами: обмены военными и гражданскими пленными.
Упомянула она и про меморандумы, которыми обменялись Москва и Киев для дальнейшего обсуждения. Однако дипломат возмутилась тем, насколько же киевский режим пренебрежительно относится к своим погибшим военным, что создает проблемы при обмене телами. Она назвала это верхом цинизма.
Ранее «МК» писал, что Мария Захарова отметила, что глава МВД Украины Игорь Клименко не смог объяснить, как нашел россиян среди переданных Россией тел бойцов ВСУ, когда журналисты задали ему соответствующий вопрос.