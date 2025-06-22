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Посол Озеров прокомментировал заявления о российском контингенте в ПМР

Посол Озеров: слова о желании РФ увеличить контингент в ПМР вызывают недоумение.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Заявления молдавских властей о якобы намерении России увеличить миротворческий контингент в Приднестровье вызывают недоумение, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ посол РФ в Молдавии.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил о том, что РФ якобы планирует увеличить свое присутствие в Приднестровье до 10 тысяч солдат. В свою очередь, президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала Pro TV заявила, что РФ якобы пытается использовать дипломатические паспорта для отправки военных в Приднестровье.

«Прямо сказать, вызывают недоумение заявления о том, что Россия хочет увеличить свой миротворческий контингент, который и так весьма небольшой и в значительной степени сократился. Вдруг пошли разговоры о том, что наша страна якобы намерена завезти 10 тысяч миротворцев. Но пусть мне объяснят, как Россия может это сделать в нынешних условиях?» — сказал он.

Как заметил посол, если Россия будет завозить миротворцев в Приднестровье по дипломатическим паспортам, как о том заявляла Санду, на это уйдет около 20 лет.

«Возьмите рейсы, которые летят сейчас в основном из Стамбула. Сколько же нужно таких рейсов, даже если их полностью забить российскими миротворцами с дипломатическими паспортами? Да, лет через двадцать мы, может быть, с этим справимся. Но самое главное в том, что мы не видим сейчас необходимости в увеличении своего миротворческого контингента», — отметил он.

В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача — охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной, одних из самых больших в Европе.

Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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