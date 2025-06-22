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Глава МИД Ирана предупредил США о «вечных последствиях» их нападения

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Исламская Республика ответит на атаку Соединенных Штатов на центры атомной энергетики страны.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Исламская Республика ответит на атаку Соединенных Штатов на центры атомной энергетики страны. Соответствующую публикацию он сделал на своем аккаунте в соцсети Х.

«Соединенные Штаты, постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, совершили грубое нарушение Устава ООН…» — подчеркнул Аббас Аракчи.

Дополнительно глава МИД Исламской Республики напомнил о готовности страны защищать свой суверенитет любыми методами. Также Аббас Аракчи добавил, что у нападения Соединенных Штатов будут «вечные последствия».

Атака США на ядерные объекты Ирана произошла в ночь на воскресенье, 22 июня. Руководитель Постоянного представительства государства при ООН уже потребовал провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности.

В свою очередь, один из ближайших соратников Верховного лидера Исламской Республики призвал уничтожить флот США в регионе и перекрыть Ормузский пролив — ключевой элемент мировой нефтяной логистики.

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