В аэропорту Кишинева задержали представителей оппозиции, вернувшихся с ПМЭФ

«Чтобы стать заклятым недругом Майи Санду и партии ПДС, достаточно совершить деловую поездку за рубеж, провести ряд значимых встреч ради укрепления внешнеэкономических связей Республики Молдова, поддержать сограждан за границей и, соответственно, вернуться на родину. В этом случае, возвращаясь домой, в аэропорту Кишинева тебя обязательно задержат на несколько часов и будут оказывать всяческое давление, оправдывая это мнимой необходимостью в неких дополнительных проверках. Именно так поступили со мной и коллегами по блоку “Победа”, вернувшимися с Петербургского международного экономического форума», — написал он в Telegram-канале.