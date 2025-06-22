Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Кишинева задержали представителей оппозиции, вернувшихся с ПМЭФ

Боля: вернувшихся с ПМЭФ представителей «Победы» задержали в аэропорту Кишинева.

Источник: РИА "Новости"

КИШИНЕВ, 22 июн — РИА Новости. Представителей оппозиционного блока «Победа» задержали в аэропорту Кишинева после поездки на ПМЭФ, сообщил молдавский депутат Василий Боля.

«Чтобы стать заклятым недругом Майи Санду и партии ПДС, достаточно совершить деловую поездку за рубеж, провести ряд значимых встреч ради укрепления внешнеэкономических связей Республики Молдова, поддержать сограждан за границей и, соответственно, вернуться на родину. В этом случае, возвращаясь домой, в аэропорту Кишинева тебя обязательно задержат на несколько часов и будут оказывать всяческое давление, оправдывая это мнимой необходимостью в неких дополнительных проверках. Именно так поступили со мной и коллегами по блоку “Победа”, вернувшимися с Петербургского международного экономического форума», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, неоднозначность ситуации, судя по всему, раздражает даже самих сотрудников пограничной полиции.

«Казалось бы, они должны были ограничить мое перемещение, но законных оснований для этого у них не оказалось. На данный момент наше передвижение никто не ограничивает, и мы смогли покинуть территорию Кишиневского аэропорта», — пояснил Боля.

Петербургский международный экономический форум посетили многие молдавские политики:

лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор;бывший премьер Василий Тарлев;депутаты парламента Игорь Додон, Марина Таубер, Вадим Фотеску, Александр Суходольский;другие представители партий социалистов, коммунистов, «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы».

Борьба с оппозицией в Молдавии.

В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России, чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом «борьбы с избирательной коррупцией». Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.

В стране закрыты многие неугодные руководству страны СМИ, среди них «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Лента.ру», сайт и телеграм-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.

Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше