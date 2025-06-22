В аэропорту Кишинева задержали представителей оппозиции, вернувшихся с ПМЭФ

КИШИНЕВ, 22 июн — РИА Новости. Представителей оппозиционного блока «Победа» задержали в аэропорту Кишинева после поездки на ПМЭФ, сообщил молдавский депутат Василий Боля.
«Чтобы стать заклятым недругом Майи Санду и партии ПДС, достаточно совершить деловую поездку за рубеж, провести ряд значимых встреч ради укрепления внешнеэкономических связей Республики Молдова, поддержать сограждан за границей и, соответственно, вернуться на родину. В этом случае, возвращаясь домой, в аэропорту Кишинева тебя обязательно задержат на несколько часов и будут оказывать всяческое давление, оправдывая это мнимой необходимостью в неких дополнительных проверках. Именно так поступили со мной и коллегами по блоку “Победа”, вернувшимися с Петербургского международного экономического форума», — написал он в Telegram-канале.
По его словам, неоднозначность ситуации, судя по всему, раздражает даже самих сотрудников пограничной полиции.
«Казалось бы, они должны были ограничить мое перемещение, но законных оснований для этого у них не оказалось. На данный момент наше передвижение никто не ограничивает, и мы смогли покинуть территорию Кишиневского аэропорта», — пояснил Боля.
Петербургский международный экономический форум посетили многие молдавские политики:
лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор;бывший премьер Василий Тарлев;депутаты парламента Игорь Додон, Марина Таубер, Вадим Фотеску, Александр Суходольский;другие представители партий социалистов, коммунистов, «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы».
Борьба с оппозицией в Молдавии.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России, чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом «борьбы с избирательной коррупцией». Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству страны СМИ, среди них «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Лента.ру», сайт и телеграм-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.