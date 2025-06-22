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Путин совместит поездку в Китай с посещением Дальнего Востока

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что из зарубежных стран во время той поездки планируется побывать только в Китае.

Источник: AmurMedia

Президент РФ Владимир Путин совместит поездку в Китай, намеченную на конец августа — начало сентября, с посещением Дальнего Востока и участием в Восточном экономическом форуме (16+). Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, со ссылкой на ТАСС (16+) передаёт ИА AmurMedia.

«Ну, конечно, там же будет ВЭФ. То есть это будет такая достаточно продолжительная по времени поездка на Дальний Восток. Конечно, там будет и Дальний Восток, и Россия», — сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент совместить визит в Китай с посещением каких-либо российских регионов.

При этом представитель Кремля уточнил, что из зарубежных стран во время той поездки планируется побывать только в Китае.

Ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин условились увидеться в ходе саммита ШОС в Тяньцзине, который состоится 31 августа — 1 сентября. По его словам, на 2 сентября намечены полномасштабные двусторонние переговоры, а 3 сентября в Пекине лидеры вместе поучаствуют в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

Восточный экономический форум пройдет 3—6 сентября во Владивостоке.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Россия ожидает, что в сентябре высокие руководители из дружественных стран Северо-Восточной Азии примут участие в торжествах, посвященных 80-летию разгрома милитаристской Японии.

«В начале сентября в Хабаровске пройдут масштабные торжества с военным парадом, посвященные 80-летию разгрома милитаристской Японии. И мы ожидаем, что на данное мероприятие также приедут и примут участие высокие руководители из дружественных стран Северо-Восточной Азии, которые принимали участие в боевых действиях против японских оккупантов», — сказала она.

В прошлом году на заседании координационного совета по вопросам ветеранов и пожилых граждан была предложена идея проведения парада 3 сентября 2025 года в Хабаровске, который носит почетный титул города воинской славы. Президент России Владимир Путин поддержал данную инициативу о проведении парада в честь победы над милитаристской Японией и завершения Второй мировой войны в крупнейшем городе Дальнего Востока.

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