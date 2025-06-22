Путин совместит поездку в Китай с посещением Дальнего Востока

«Ну, конечно, там же будет ВЭФ. То есть это будет такая достаточно продолжительная по времени поездка на Дальний Восток. Конечно, там будет и Дальний Восток, и Россия», — сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент совместить визит в Китай с посещением каких-либо российских регионов.