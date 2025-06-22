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Мария Захарова прокомментировала движение в переговорном процессе между Москвой и Киевом

Захарова заявила, что переговоры РФ и Украины движутся в правильном направлении.

Источник: Комсомольская правда

По мнению официального представители российского МИД Марии Захаровой, переговоры Москвы и Киева движутся в правильном направлении. Так дипломат прокомментировала в интервью французскому СМИ Journale du Dimanche прямые раунды встреч РФ и Украины.

«Два раунда переговоров уже состоялись, 16 мая и 2 июня. Достигнуты конкретные договоренности в гуманитарной сфере. Речь идет о значительных обменах пленными и задержанными гражданскими. Думаю, мы движемся в правильном направлении», — подчеркнула спикер.

Она не забыла упомянуть и обмен меморандумами, которые содержат определенные критерии по урегулированию кризисной ситуации. Захарова также прокомментировала отказ киевской власти забирать тела военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заявила, что их поведение является настоящим цинизмом и неуважением к собственным солдатам и офицерам.

Как KP.RU писал ранее, конкретные даты и геолокация нового раунда переговоров между Россией и Украиной пока уточняются, подчеркнула Захарова. Она сообщила, что после 22 июня российская делегация, одобреная президентом РФ, будет готова отправиться в Стамбул для продолжения переговоров.

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