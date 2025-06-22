Мария Захарова прокомментировала движение в переговорном процессе между Москвой и Киевом

Она не забыла упомянуть и обмен меморандумами, которые содержат определенные критерии по урегулированию кризисной ситуации. Захарова также прокомментировала отказ киевской власти забирать тела военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заявила, что их поведение является настоящим цинизмом и неуважением к собственным солдатам и офицерам.