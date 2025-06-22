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Центр ядерной безопасности Ирана: После ударов США не было утечек радиации

Американские атаки на ядерные объекты Ирана не привели к распространению радиоактивных веществ. С таким сообщением выступил иранский центр ядерной безопасности.

Источник: Life.ru

«Какого-либо радиоактивного заражения и утечек радиации за пределы объектов не наблюдается», — сказано в заявлении.

По данным Центра ядерной безопасности, переданным через национальную Организацию по атомной энергии, Иран почти не почувствовал урон от американских атак. К тому же на объектах были заранее приняты меры, поскольку власти решили подготовиться на случай, если США решат атаковать.

Ранее американский президент заявил, что ВС США нанесли удары по ядерным объектам в Иране, в связи с чем Тегеран поспешил направить запрос об экстренном заседании в ООН. Иранские власти указали, что страна даже после этого не будет сворачивать свою ядерную программу, после чего нанесли очередной массированный удар по Израилю.

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