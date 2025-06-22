Центр ядерной безопасности Ирана: После ударов США не было утечек радиации

«Какого-либо радиоактивного заражения и утечек радиации за пределы объектов не наблюдается», — сказано в заявлении.
По данным Центра ядерной безопасности, переданным через национальную Организацию по атомной энергии, Иран почти не почувствовал урон от американских атак. К тому же на объектах были заранее приняты меры, поскольку власти решили подготовиться на случай, если США решат атаковать.
Ранее американский президент заявил, что ВС США нанесли удары по ядерным объектам в Иране, в связи с чем Тегеран поспешил направить запрос об экстренном заседании в ООН. Иранские власти указали, что страна даже после этого не будет сворачивать свою ядерную программу, после чего нанесли очередной массированный удар по Израилю.