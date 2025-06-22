Центр ядерной безопасности Ирана: После ударов США не было утечек радиации

Ранее американский президент заявил, что ВС США нанесли удары по ядерным объектам в Иране, в связи с чем Тегеран поспешил направить запрос об экстренном заседании в ООН. Иранские власти указали, что страна даже после этого не будет сворачивать свою ядерную программу, после чего нанесли очередной массированный удар по Израилю.