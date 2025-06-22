Захарова оценила вектор переговоров России и Украины

В ходе этого же интервью Захарова напомнила, что позиция России в вопросе урегулирования конфликта на Украине не изменилась, приоритет отдается решению глубинных причин конфликта. По ее словам, для российской стороны важно получить четкие гарантии относительно разрыва Киева с НАТО и добиться соблюдения основополагающих прав и свобод на Украине.