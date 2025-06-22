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Захарова заявила, что РФ готова к достижению целей по Украине

Дипломат отметила, что отказ Киева от конструктивного диалога усложняет ситуацию и создает менее выгодные условия для него.

Источник: Аргументы и факты

Россия готова к достижению своих целей по Украине как политическими, так и военными средствами, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Россия все еще готова достигать этих целей как политическими, так и военными средствами», — сказала дипломат в интервью французскому изданию Journale du Dimanche.

Также представитель внешнеполитического ведомства отметила, что российская сторона выступает за юридически обязывающие соглашения с надежными механизмами для гарантирования национальных интересов России.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что отказ украинской стороны от конструктивного диалога лишь усложняет ситуацию и создает менее выгодные условия для киевского режима.

Ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что в контексте украинского урегулирования важно гарантировать защиту прав и интересов русскоязычного населения.

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