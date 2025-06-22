Лукашенко заявил 22 июня, что не будет больше блицкригов и вероломных нападений Запада

Президент Беларуси подчеркнул, что, уверовав в свою непобедимость и возведя в абсолют насилие и агрессию, армады с Запада пришли убивать, завоевывать и порабощать. Однако, отметил глава государства, они забыли об одном: о преданности, стойкости, свободолюбии людей, которые живут на этой земле, и за это поплатились.