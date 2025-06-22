Лукашенко заявил 22 июня, что не будет больше блицкригов и вероломных нападений Запада

Президент Беларуси Александр Лукашенко в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа 22 июня заявил, что не будет больше блицкригов и вероломных нападений Запада. Об этом информирует пресс-служба президента.
Глава государства назвал дату 22 июня 1941 года сакральной для истории и напомнил, что на Беларусь обрушилось испытание, тяжесть которого навечно оставила неизгладимый след в народной памяти.
Президент Беларуси подчеркнул, что, уверовав в свою непобедимость и возведя в абсолют насилие и агрессию, армады с Запада пришли убивать, завоевывать и порабощать. Однако, отметил глава государства, они забыли об одном: о преданности, стойкости, свободолюбии людей, которые живут на этой земле, и за это поплатились.
— Лето сорок первого — это не только о прошлом. Не будет больше блицкригов и вероломных нападений. Уроки западного лицемерия и лжи мы усвоили раз и навсегда, — акцентировал внимание Александр Лукашенко.
Президент Беларуси добавил, что слишком большой ценой досталась Великая Победа. По словам Лукашенко, у каждого поколения белорусов своя история: одним суждено сражаться и быть готовыми отдать собственную жизнь за Родину, а другим — хранить память о ратных подвигах и не позволять огню войны вновь опалить поля и нивы Отчизны.
— Сберечь мир — наш священный долг. Мы всегда будем помнить героизм отцов и дедов с глубокой благодарностью за мирное небо над головой, — заявил президент Беларуси.
Тем временем Всебелорусская минута молчания и Всебелорусская молитва пройдут 22 июня.
Кстати, «Минсктранс» запустит скоростной автобус в Минске 22 июня.
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