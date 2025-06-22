Двадцать второго июня: американцы все-таки совершили агрессию против Ирана

«Либо наступит мир, либо Иран постигнет трагедия, гораздо более серьезная, чем та, свидетелями которой мы были за последние восемь дней, — пригрозил Трамп. — Помните, что осталось еще много целей. Сегодняшняя атака была самой сложной из всех и, возможно, самой смертоносной. Но если мир не наступит быстро, мы займемся другими целями с точностью, скоростью и мастерством».