Двадцать второго июня: американцы все-таки совершили агрессию против Ирана

Двадцать второго июня, примерно в два тридцать утра американцы совершили военное нападение на Иран. Дональд Трамп заявил, что США атаковали три иранских ядерных объекта и «полностью уничтожили» их. Удары были нанесены по объектам по обогащению урана в Фордо, Натанзе и Исфахане, сообщил американский президент.
Дональд Трамп в субботу заявил по национальному телевидению, что США разбомбили и уничтожили три ядерных объекта в Иране, напрямую присоединившись к усилиям Израиля по уничтожению ядерной программы Исламской Республики в рамках рискованного гамбита, направленного на ослабление давнего врага на фоне угрозы ответных мер со стороны Тегерана, которые могут спровоцировать более широкий региональный конфликт, пишет The Guardian.
«Нашей целью было уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и прекращение ядерной угрозы, исходящей от государства — спонсора терроризма номер один в мире, — сказал Трамп в своей речи в Белом доме. — Сегодня вечером я могу сообщить миру, что удары были впечатляющим военным успехом. Ключевые объекты Ирана по обогащению урана были полностью уничтожены».
По словам Трампа, удары были нанесены по объектам по обогащению урана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американский лидер предостерег Иран от нанесения ответных ударов по объектам США в регионе, пообещав, что дальнейшие удары США будут еще более смертоносными.
«Либо наступит мир, либо Иран постигнет трагедия, гораздо более серьезная, чем та, свидетелями которой мы были за последние восемь дней, — пригрозил Трамп. — Помните, что осталось еще много целей. Сегодняшняя атака была самой сложной из всех и, возможно, самой смертоносной. Но если мир не наступит быстро, мы займемся другими целями с точностью, скоростью и мастерством».
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал удары, нанесенные в воскресенье утром по Израилю. «Поздравляю, президент Трамп, ваше смелое решение нанести удар по ядерным объектам Ирана с помощью устрашающей и праведной мощи Соединенных Штатов изменит историю», — благодарил Нетаньяху американского союзника в видеообращении.
В своем выступлении Трамп также сказал, что он и Нетаньяху «работали как команда, как, возможно, ни одна команда никогда раньше не работала, и мы прошли долгий путь к устранению этой ужасной угрозы Израилю».
Выступая после выступления Трампа, Нетаньяху заявил, что его обещание уничтожить ядерные объекты Ирана «выполнено» после ударов США.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна оставляет за собой все возможности для самообороны, и назвал атаки «возмутительными», отметив, что они «будут иметь необратимые последствия».
Государственное информационное агентство Ирана IRNA рано утром в воскресенье признало факт нападения на ядерный объект страны в Фордо. Полуофициальное информационное агентство Fars, также близкое к Корпусу стражей Исламской революции, процитировало другого чиновника, сообщившего, что средства ПВО открыли огонь вблизи Исфахана и были слышны взрывы.
Позже иранское атомное агентство заявило, что страна продолжит свою ядерную деятельность, несмотря на атаки США на ключевые объекты, пишет The Guardian.
Решение о непосредственном участии США было принято после более чем недельных ударов Израиля по Ирану, которые привели к систематическому уничтожению средств противовоздушной обороны и наступательного ракетного потенциала страны, а также нанесли ущерб ее объектам по обогащению ядерного топлива.
Официальные лица США и Израиля заявили, что американские бомбардировщики-невидимки и 13500-килограммовая бомба для уничтожения бункеров, которую могут нести только они, дают наилучшие шансы уничтожить сильно укрепленные объекты, связанные с иранской ядерной программой, спрятанные глубоко под землей в Фордо.
Ведущие республиканцы поддержали решение Трампа нанести удары по Ирану. «Военные операции в Иране должны послужить четким напоминанием нашим противникам и союзникам о том, что президент Трамп имеет в виду то, что говорит, — заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон. — Президент предоставил лидеру Ирана все возможности для заключения сделки, но Иран отказался взять на себя обязательства по соглашение о ядерном разоружении».
Другие американские политики быстро осудили нападение. Демократ Берни Сандерс, сенатор от штата Вермонт, который предложил законопроект, обязывающий Трампа консультироваться с Конгрессом для нанесения удара по Ирану, назвал нападение «вопиюще неконституционным».
«Президент не имеет на это права», — заявил Сандерс под одобрительные возгласы толпы в Талсе (штат Оклахома).
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также выразил обеспокоенность, назвав удары «опасной эскалацией в регионе, который и без того находится на грани». «В этот опасный час крайне важно избежать спирали хаоса, — говорится в заявлении Гутерриша. — Военного решения не существует. Единственный путь вперед — это дипломатия. Единственная надежда — это мир».
Израиль нанес удары по Ирану, заявив, что хочет исключить любую возможность разработки Тегераном ядерного оружия, напоминает The Guardian. Но Иран утверждает, что его ядерная программа преследует мирные цели.
Нынешние удары, полагает The Guardian, стали опасным решением для США, поскольку Иран пообещал нанести ответный удар, если Америка присоединится к израильскому нападению, и лично для Трампа, который завоевал Белый дом обещанием уберечь Соединенные Штаты от дорогостоящих иностранных конфликтов и высмеял ценность американского интервенционизма.
В пятницу Трамп заявил журналистам, что он не заинтересован в отправке наземных войск в Иран. Ранее он заявлял, что сделает окончательный выбор в течение двух недель, и этот срок казался затянутым, поскольку ситуация развивалась быстро.
В субботу Трамп в кратком телефонном интервью агентству Reuters заявил, что Иран должен «немедленно заключить мир. В противном случае они снова получат удар».
По словам двух чиновников Белого дома, Трампа и Нетаньяху, это произошло после того, как США нанесли удары по иранским ядерным объектам.
Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи предупредил в среду США, что удары по Исламской Республике «нанесут им непоправимый ущерб». А официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил: «Любое американское вмешательство стало бы рецептом полномасштабной войны в регионе».
Видные члены администрации Трампа также заявляли о своем несогласии с вмешательством США в Иран, хотя, по-видимому, их перехитрили произраильские «ястребы», которые убедили Трампа нанести удар.
Джей Ди Вэнс в ходе телефонного разговора с высокопоставленными израильскими чиновниками в субботу заявил, что Соединенные Штаты не должны быть напрямую вовлечены в войну и что Израиль собирается втянуть США в войну, сообщает Reuters. Публично вице-президент ограничился критикой возможного удара США по Ирану.
Директор национальной разведки Тулси Габбард также высказала скептицизм по поводу того, что Иран стремится создать ядерное оружие, и, как сообщается, нынешние и бывшие высокопоставленные чиновники Пентагона также решительно выступают против этих ударов.