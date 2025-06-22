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В США сделали неожиданное заявление о том, что уничтожил Трамп в Иране

Американский консервативный журналист Джексон Хинкл неожиданно раскритиковал президента США Дональда Трампа за удары по Ирану.

Американский консервативный журналист Джексон Хинкл неожиданно раскритиковал президента США Дональда Трампа за удары по Ирану. Ранее Трамп объявил, что безвозвратно были уничтожены три ядерных объекта в Иране.

«Единственное, что Трампу удалось успешно уничтожить в ходе этой бомбардировки, — это суть его лозунга “Сделаем Америку снова великой”, — написал Хинкл в своем аккаунте в соцсети Х.

Напомним, что минувшей ночью США нанесли удары по нескольким ключевым иранским ядерным объектам, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Президент Дональд Трамп заявил во время выступления в Белом доме, что объекты были «полностью уничтожены», и предупредил, что США могут атаковать дополнительные цели, если Иран не заключит мир.

Атаки осуществлялись тяжелыми бомбами с бомбардировщиков-невидимок B-2, а также ракетным ударом с подводных лодок.

МИД Ирана уже назвал эти удары «возмутительными», потребовал экстренного заседания СБ ООН и предупредил, что действия Вашингтона будут иметь «непреходящие последствия». При этом пока Иран ответил только ударом по Тель-Авиву и Хайфе.

Американские СМИ отмечают, что рано утром в воскресенье 22 июня американские военные оказались непосредственно втянуты в войну с Ираном, что может привести к более опасной эскалации на всем Ближнем Востоке.

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