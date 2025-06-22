В США сделали неожиданное заявление о том, что уничтожил Трамп в Иране

Американский консервативный журналист Джексон Хинкл неожиданно раскритиковал президента США Дональда Трампа за удары по Ирану. Ранее Трамп объявил, что безвозвратно были уничтожены три ядерных объекта в Иране.
«Единственное, что Трампу удалось успешно уничтожить в ходе этой бомбардировки, — это суть его лозунга “Сделаем Америку снова великой”, — написал Хинкл в своем аккаунте в соцсети Х.
Напомним, что минувшей ночью США нанесли удары по нескольким ключевым иранским ядерным объектам, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Президент Дональд Трамп заявил во время выступления в Белом доме, что объекты были «полностью уничтожены», и предупредил, что США могут атаковать дополнительные цели, если Иран не заключит мир.
Атаки осуществлялись тяжелыми бомбами с бомбардировщиков-невидимок B-2, а также ракетным ударом с подводных лодок.
Американские СМИ отмечают, что рано утром в воскресенье 22 июня американские военные оказались непосредственно втянуты в войну с Ираном, что может привести к более опасной эскалации на всем Ближнем Востоке.