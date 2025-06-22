В США сделали неожиданное заявление о том, что уничтожил Трамп в Иране

Напомним, что минувшей ночью США нанесли удары по нескольким ключевым иранским ядерным объектам, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Президент Дональд Трамп заявил во время выступления в Белом доме, что объекты были «полностью уничтожены», и предупредил, что США могут атаковать дополнительные цели, если Иран не заключит мир.