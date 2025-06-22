Объяснено стремление США разбомбить иранский ядерный объект в Фордо

Соединенные Штаты совершили акт агрессии против Ирана, разбомбив три связанных с ядерной программой объекта на территории суверенного государства. Дональд Трамп назвал удары «военным успехом», но почему США были вовлечены в атаку на объект по обогащению урана? Что представляет собой иранский ядерный объект в Фордо и почему Израиль хотел, чтобы США нанесли удар?
Президент Дональд Трамп в субботу заявил, что атака США на три основных ядерных объекта Ирана в Натанзе, Исфахане и Фордо привела к «уничтожению» ключевых объектов по обогащению урана. Позже иранские СМИ признали, что часть объекта в Фордо была «атакована вражескими ударами».
«Все слышали эти названия в течение многих лет, когда они строили это ужасное разрушительное предприятие. Нашей целью было уничтожение иранской установки по обогащению урана, — сказал Трамп. — Удары стали впечатляющим военным успехом».
Решение о непосредственном участии США было принято после более чем недельных ударов Израиля по Ирану, которые привели к систематическому уничтожению средств противовоздушной обороны и наступательного ракетного потенциала страны, а также нанесли ущерб ее объектам по обогащению ядерного топлива, напоминает The Guardian.
Но считалось, что расположенный под горой и защищенный зенитными батареями завод по обогащению ядерного топлива в Фордо находится за пределами досягаемости израильских авиаударов. Уничтожение объекта Фордо от сети рассматривается как ключевой шаг к предотвращению приобретения Ираном ядерного оружия после того, как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружило, что на этом объекте обогащен уран до 83,7% — почти до 90%, необходимых для создания ядерного оружия.
Как напоминает The Guardian, Израиль обратился к Трампу с просьбой предоставить ему американские бомбы для уничтожения бункеров, 30-килограммовые боеприпасы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, которые используют свой вес и кинетическую силу, чтобы достигать глубоко зарытых целей и затем взрываться. Эту бомбу может доставить только бомбардировщик-невидимка B-2, который есть только в американском арсенале.
Бомба несет обычную боеголовку и, как полагают, способна проникать на глубину около 61 метра под поверхность, прежде чем взорваться, и бомбы можно сбрасывать одну за другой, чтобы они эффективно погружались все глубже и глубже с каждым последующим взрывом.
Американский чиновник сообщил агентству Reuters, что бомбардировщики B-2 участвовали в ударах по ядерным объектам Ирана, а Трамп рассказал Fox News, что на Фордо было сброшено шесть бомб для уничтожения бункеров, в то время как 30 ракет «Томагавк» были выпущены по другим ядерным объектам, включая Натанз.
Сообщается, что это было первое боевое применение Massive Ordnance Penetrator GBU-57.
После ударов Биньямин Нетаньяху высоко оценил действия Трампа, добавив, что «устрашающая и праведная мощь Соединенных Штатов изменит историю». Премьер-министр Израиля заявил в видеообращении, что США «сделали то, чего не смогла бы сделать ни одна другая страна на Земле».
В свою очередь Трамп поблагодарил Нетаньяху, сказав, что они «работали как команда, как, возможно, ни одна команда никогда раньше не работала», и проделали долгий путь к «устранению этой ужасной угрозы Израилю».
Однако, учитывая его укрепление, вероятно, пройдут дни, если не больше, прежде чем станут известны последствия ударов по Фордо, предполагает The Guardian.
Иран утверждает, что его ядерная программа преследует исключительно мирные цели, и даже разведывательные службы США ранее пришли к выводу, что Тегеран не занимается созданием бомбы. Однако Трамп и израильские лидеры заявили, что Иран может быстро создать ядерное оружие, что якобы делает его непосредственной угрозой.
Другой главный объект по обогащению урана — в Натанзе — подвергся нападению Израиля в начале своей кампании. Дипломаты, знакомые с объектов в Натанзе, описывают его подземный завод по обогащению урана, расположенный примерно на три этажа ниже уровня земли. Уже давно ведутся споры о том, какой ущерб могут нанести ему израильские авиаудары.
На прошлой неделе Дональд Трамп предложил официальным лицам, что для США имело бы смысл нанести удары по Ирану только в том случае, если так называемая бомба «для уничтожения бункеров» гарантированно уничтожит критически важный объект по обогащению урана в Фордо, по словам людей, знакомых с ходом обсуждения.
Некоторые представители министерства обороны в частном порядке предупредили, что использование обычных бомб, даже в рамках более широкого ударного комплекса из нескольких GBU-57, не позволит проникнуть достаточно глубоко под землю и что это нанесет достаточный ущерб только для того, чтобы обрушить туннели и похоронить их под обломками.