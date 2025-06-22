Объяснено стремление США разбомбить иранский ядерный объект в Фордо

Но считалось, что расположенный под горой и защищенный зенитными батареями завод по обогащению ядерного топлива в Фордо находится за пределами досягаемости израильских авиаударов. Уничтожение объекта Фордо от сети рассматривается как ключевой шаг к предотвращению приобретения Ираном ядерного оружия после того, как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружило, что на этом объекте обогащен уран до 83,7% — почти до 90%, необходимых для создания ядерного оружия.