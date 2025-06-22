Ближайшее окружение Трампа изменило точку зрения на агрессию против Ирана

Оправдаются ли эти надежды, может во многом зависеть от того, как Иран воспримет удары и от его способности нанести ответный удар. Если иранские лидеры сочтут их ограниченными, это может привести к более взвешенной реакции. Но если это будет сочтено слишком непропорциональным, и Иран почти ничего не потеряет, он может начать лобовые атаки на многочисленные базы США в регионе.