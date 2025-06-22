Ближайшее окружение Трампа изменило точку зрения на агрессию против Ирана

Ближайшее окружение Трампа изменило точку зрения, поддержав ограниченный, одноразовый удар по ядерным объектам Ирана. Поскольку Трамп рассматривал возможность нанесения удара по Ирану, при этом некоторые советники скорректировали публичные аргументы, предложив провести быструю бомбардировку суверенного государства.
Решение Дональда Трампа разбомбить три ядерных объекта в Иране было принято после того, как те, кто находился в его окружении и выступал против вмешательства США в конфликт, изменили свои взгляды в пользу ограниченного и разового удара, пишет The Guardian.
Республиканцы, выступающие против американской интервенции, оказывали на президента США огромное давление, требуя от него воздержаться от каких-либо действий против Ирана из-за опасений, что Соединенные Штаты могут быть втянуты в затяжную операцию по свержению руководства Ирана или что удары по объектам могут иметь ограниченный успех.
Некоторые советники как в Белом доме, так и за его пределами пытались отговорить Трампа от участия в том, что они охарактеризовали как конфликт, развязанный Израилем. Первоначально они предположили, что США могли бы продолжать помогать Израилю при поддержке разведывательного сообщества.
Но в последние дни, когда Трамп все чаще рассматривал перспективу нанесения ударов и заявлял советникам, что не заинтересован в затяжной войне, направленной на смену иранского режима, некоторые советники изменили свои публичные аргументы, предположив, что США могут быстро начать бомбардировки, если Израиль больше ничего не сможет предпринять.
Меняющиеся взгляды дали Трампу некоторое прикрытие для того, чтобы отдать приказ о нанесении ударов по трем ядерным объектам в Иране. В субботу официальный представитель США заявил, что удары были нанесены, бомбардировщики B-2, использовавшиеся в налете, находились за пределами воздушного пространства Ирана и никаких дальнейших атак не планировалось.
Однако некоторые неизбежно воспримут эти удары как победу сторонников жесткой линии в США, которые настаивают на жесткой позиции в отношении Ирана, твердой поддержке нападения Израиля на эту страну и прямом военном участии Соединенных Штатов в этом конфликте.
В конечном итоге удары США были нанесены по иранским ядерным объектам по обогащению урана в Натанзе и Фордо, объекту, расположенному глубоко под землей, который считается наиболее трудным для вывода из строя, и третьему объекту в Исфахане, где, как полагают, Иран хранил свой уран, близкий к оружейному.
Пока неясно, нанесла ли бомбардировка достаточный ущерб, чтобы лишить Иран возможности приобрести ядерное оружие, и вывез ли Иран уже оружейный уран из лаборатории в Исфахане, как предполагали некоторые официальные лица.
Трамп, по-видимому, рассматривал бомбардировку как сравнимую с его смертоносным ударом американского беспилотника по иранскому генералу Кассему Сулеймани, что стало одним из его самых громких достижений за время его первого президентского срока и о котором он неоднократно упоминал на предвыборных митингах, несмотря на его осуждение военных действий США на Ближнем Востоке.
Как и после операции с убийством генерала Сулеймани, Трамп разместил гигантское изображение американского флага в своем аккаунте в социальной сети Truth вскоре после того, как он описал бомбардировку ядерных объектов Ирана как «очень успешную» в посте, в котором были объявлены подробности операции.
Это сравнение, по-видимому, стало дополнительной попыткой подчеркнуть его намерения, заключающиеся в том, что он не хочет более масштабной войны с Ираном и сосредоточен только на необходимых шагах для обеспечения того, чтобы Иран не смог разработать ядерное оружие, предполагает The Guardian.
Оправдаются ли эти надежды, может во многом зависеть от того, как Иран воспримет удары и от его способности нанести ответный удар. Если иранские лидеры сочтут их ограниченными, это может привести к более взвешенной реакции. Но если это будет сочтено слишком непропорциональным, и Иран почти ничего не потеряет, он может начать лобовые атаки на многочисленные базы США в регионе.