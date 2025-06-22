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«Железный купол не работает!» Более 10 человек пострадали при новом ударе Ирана по Израилю

По меньшей мере 11 человек получили ранения в ходе сегодняшний иранской атаки по Израилю. Об этом сообщила национальная служба скорой помощи «Маген Давид адом» («Красный щит Давида»). Последствия удара появились в соцсетях.

Источник: Life.ru

Последствия удара Ирана. Видео © X / ShutterBug.

«Железный купол не работает!», — подписал видео автор.

В пресс-службе уточнили, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь, после чего они были оперативно доставлены в госпитали.

«Медики оказали медицинскую помощь и доставили в больницы 11 пострадавших», — говорится в публикации.

Напомним, что Иран рано утром 22 июня вновь обстрелял израильские города в ответ на ночную атаку американских вооружённых сил по своим ядерным объектам. Прилёты фиксировались в крупных городах еврейского государства: Хайфе и Тель-Авиве. Изначально было известно лишь о двух пострадавших.