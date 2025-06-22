«Железный купол не работает!» Более 10 человек пострадали при новом ударе Ирана по Израилю

Последствия удара Ирана. Видео © X / ShutterBug.
«Железный купол не работает!», — подписал видео автор.
В пресс-службе уточнили, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь, после чего они были оперативно доставлены в госпитали.
«Медики оказали медицинскую помощь и доставили в больницы 11 пострадавших», — говорится в публикации.
Напомним, что Иран рано утром 22 июня вновь обстрелял израильские города в ответ на ночную атаку американских вооружённых сил по своим ядерным объектам. Прилёты фиксировались в крупных городах еврейского государства: Хайфе и Тель-Авиве. Изначально было известно лишь о двух пострадавших.