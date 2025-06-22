«Железный купол не работает!» Более 10 человек пострадали при новом ударе Ирана по Израилю

Напомним, что Иран рано утром 22 июня вновь обстрелял израильские города в ответ на ночную атаку американских вооружённых сил по своим ядерным объектам. Прилёты фиксировались в крупных городах еврейского государства: Хайфе и Тель-Авиве. Изначально было известно лишь о двух пострадавших.