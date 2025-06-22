Трамп предупредил о дальнейших нападениях на Иран после агрессивной акции США

Едва успев отдать приказ о нанесении военных ударов по Ирану, Дональд Трамп в зловещем телеобращении из Белого дома поднял вопрос о возможности дальнейших нападений на эту страну, если ее руководство не начнет мирные переговоры.
Эти высказывания наводят на мысль, что президент Трамп, который неоднократно заявлял, что хочет урегулировать глобальные конфликты, по крайней мере частично рассматривал удары по иранским обогатительным объектам как тактику принуждения к переговорам — всего через несколько дней после того, как он предложил дать Ирану две недели, прежде чем принять решение о нападении, констатирует The Guardian.
В окружении своего вице-президента Джей Ди Вэнса, министра обороны Пита Хегсета и госсекретаря Марко Рубио президент США Трамп заявил, что удары были направлены на то, чтобы лишить Иран возможности обогащать уран до уровня, при котором его можно было бы использовать в ядерном оружии..
«Удары оказались впечатляющим военным успехом. Ключевые объекты Ирана по обогащению урана были полностью уничтожены. Иран, главный агрессор Ближнего Востока, теперь должен заключить мир. Если они этого не сделают, будущие атаки будут намного масштабнее и их будет намного легче осуществить», — объявил Трамп.
Выступление Трампа вызвало обеспокоенную реакцию некоторых советников из его окружения, которые предостерегали от вмешательства США в дела Ирана из-за потенциальной возможности втягивания американских военных в затяжной конфликт с целью свержения руководства Исламской Республики, на чем настаивал Израиль.
«Я не уверен, что в МАГА (Make America Great Again, движение трампистов. — “МК”) хотели услышать именно это выступление. Оно прозвучало откровенно. Они либо закрывают ядерную электростанцию, либо сдаются, либо капитулируют. Очень открыто», — сказал Стив Бэннон, бывший советник Трампа.
Трамп заявил в своей речи, что три ядерных объекта в Иране, подвергшиеся бомбардировке со стороны США, были «полностью уничтожены». Но в обращении не было подробных сведений об операции по бомбардировке трех ядерных объектов в Натанзе и Фордо, ключевого объекта, расположенного глубоко под землей, и в Исфахане, где, как предполагалось, Иран хранил запасы урана, обогащенного почти до оружейного уровня.
Американский чиновник, говоривший на условиях анонимности, сообщил, что в ночной операции участвовали шесть бомбардировщиков B-2, сбросивших дюжину 30-килограммовых бомб «бункер-бастер», официально известных как GBU-57, чтобы попытаться достичь подножия объекта в Фордо, расположенного глубоко под горой.
По словам чиновника, один бомбардировщик B-2 также сбросил два GBU-57 на объект в Натанзе, в дополнение к тому, что ВМС США запустили 30 ракет «Томагавк» по Натанзу и Исфахану — ударный комплекс, намного больший, чем ожидали многие представители министерства обороны.
Помимо его заявления о военном успехе, наиболее примечательными были высказывания Трампа, в которых он предупреждал о новых нападениях, если Иран не начнет переговоры о прекращении конфликта с Израилем и не согласится на его требования прекратить обогащение урана. Они также, по-видимому, служили предупреждением о любых ответных действиях со стороны Ирана.
«Либо Иран ждет мир, либо трагедия, — зловеще предупредил Трамп. — Помните, что осталось еще много целей. Сегодняшняя атака была самой сложной из всех, безусловно, и, возможно, самой смертоносной. Но если мир не наступит быстро, мы займемся другими целями с точностью, скоростью и мастерством. Большинство из них можно уничтожить за считаные минуты».
Трамп также, по-видимому, предложил некоторое оправдание для бомбардировок, приведя аргумент о том, что Иран якобы представляет прямую угрозу не только для Израиля, но и для США. При этом, после нескольких месяцев колебаний, он вновь поддержал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и сказал, что они работали вместе, как одна команда.
«В течение 40 лет Иран повторял: “Смерть Америке, смерть Израилю”. Они убивали наших людей, отрывая им руки, ноги с помощью придорожных бомб. В частности, так много людей было убито их генералом Касемом Сулеймани. Я давно решил, что не позволю этому случиться. Так больше продолжаться не будет», — пообещал Трамп.