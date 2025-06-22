Трамп предупредил о дальнейших нападениях на Иран после агрессивной акции США

Трамп заявил в своей речи, что три ядерных объекта в Иране, подвергшиеся бомбардировке со стороны США, были «полностью уничтожены». Но в обращении не было подробных сведений об операции по бомбардировке трех ядерных объектов в Натанзе и Фордо, ключевого объекта, расположенного глубоко под землей, и в Исфахане, где, как предполагалось, Иран хранил запасы урана, обогащенного почти до оружейного уровня.