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В Израиле заявили, что Иран выпустил около 20 ракет

Иран выпустил порядка 20 ракет по Израилю в ходе утренней атаки, сообщил 12-й канал израильского телевидения.

Источник: Аргументы и факты

В ходе утреннего ракетного обстрела Иран выпустил около двадцати ракет по территории Израиля. Как сообщает 12-й канал израильского телевидения, медицинские бригады были направлены в десять мест предполагаемого падения ракет.

Ранее в воскресенье по всей территории Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги из-за ракетной атаки со стороны Ирана. Это был первый удар после ночной атаки США на ядерные объекты Исламской Республики.

«Мы уже на местах, откуда были получены сообщения, и уже более десяти мест, куда упали ракеты», — заявил руководитель Службы скорой помощи Израиля.

Сотрудники MDA оказывают медицинскую помощь и транспортируют в медицинские учреждения 11 человек, среди них один находится в состоянии средней степени тяжести, а остальные 10 получили лёгкие травмы, сообщается в пресс-релизе Службы скорой помощи Израиля.

Напомним, США атаковали три ядерных объекта в иранских городах Исфахан и Натанз и деревне Фордо минувшей ночью, об этом проинформировал американский президент Дональд Трамп.

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