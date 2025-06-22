В Израиле заявили, что Иран выпустил около 20 ракет

В ходе утреннего ракетного обстрела Иран выпустил около двадцати ракет по территории Израиля. Как сообщает 12-й канал израильского телевидения, медицинские бригады были направлены в десять мест предполагаемого падения ракет.
Ранее в воскресенье по всей территории Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги из-за ракетной атаки со стороны Ирана. Это был первый удар после ночной атаки США на ядерные объекты Исламской Республики.
«Мы уже на местах, откуда были получены сообщения, и уже более десяти мест, куда упали ракеты», — заявил руководитель Службы скорой помощи Израиля.
Сотрудники MDA оказывают медицинскую помощь и транспортируют в медицинские учреждения 11 человек, среди них один находится в состоянии средней степени тяжести, а остальные 10 получили лёгкие травмы, сообщается в пресс-релизе Службы скорой помощи Израиля.
Напомним, США атаковали три ядерных объекта в иранских городах Исфахан и Натанз и деревне Фордо минувшей ночью, об этом проинформировал американский президент Дональд Трамп.