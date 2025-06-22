Политик Окасио-Кортес: удары США по Ирану — повод для импичмента Трампа

Решение президента США Дональда Трампа об ударах по ядерным объектам Ирана является «абсолютным и явным основанием» для импичмента, считает член Палаты представителей США Александрия Окасио-Кортес.
«Катастрофическое решение главы государства бомбить Иран без разрешения является грубым нарушением конституции и военных полномочий Конгресса», — подчеркнула политик в своем заявлении в соцсети X*.
Она также отметила, что Трамп «рискнул начать войну, которая может заманить в ловушку на поколения».
США нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана — в городах Исфахан и Натанз и деревне Фордо — минувшей ночью. Трамп заявил, что это позволило укрепить безопасность Израиля.
Иерусалим начал широкомасштабную операцию против Ирана, предполагающую удары по военным целям и объектам ядерной программы исламской республики, в ночь на 13 июня. Тегеран объявил об ответной операции.
* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.