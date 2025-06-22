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Политик Окасио-Кортес: удары США по Ирану — повод для импичмента Трампа

Конгрессвумен отметила, что президент не получил разрешения от Конгресса на свое решение.

Источник: Аргументы и факты

Решение президента США Дональда Трампа об ударах по ядерным объектам Ирана является «абсолютным и явным основанием» для импичмента, считает член Палаты представителей США Александрия Окасио-Кортес.

«Катастрофическое решение главы государства бомбить Иран без разрешения является грубым нарушением конституции и военных полномочий Конгресса», — подчеркнула политик в своем заявлении в соцсети X*.

Она также отметила, что Трамп «рискнул начать войну, которая может заманить в ловушку на поколения».

США нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана — в городах Исфахан и Натанз и деревне Фордо — минувшей ночью. Трамп заявил, что это позволило укрепить безопасность Израиля.

Иерусалим начал широкомасштабную операцию против Ирана, предполагающую удары по военным целям и объектам ядерной программы исламской республики, в ночь на 13 июня. Тегеран объявил об ответной операции.

* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

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