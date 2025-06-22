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Центр химзащиты Кувейта рассказал об уровне радиации после ударов США по Ирану

Центр химической защиты и радиационного мониторинга Кувейта не зафиксировал роста уровня радиации в пределах страны после ударов США по ядерным объектам Ирана, заявила нацгвардия Кувейта.

Центр химической защиты и радиационного мониторинга Кувейта не зафиксировал роста уровня радиации в пределах страны после ударов США по ядерным объектам Ирана, заявила нацгвардия Кувейта.

Уровень радиации остается прежним и в атмосфере, и в водах Кувейта.

Ночью ССША ударили по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Американский президент Дональд Трамп сказал, что целью удара было ограничение ядерных возможностей страны.

Читайте материал: «В России сделали заявление об ударах США по Ирану».

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