«Взорвут американцев на Кипре»: в США ждут асимметричного ответа Ирана

«Иран может отомстить сегодня, завтра или через несколько месяцев. Или через год Иран или его доверенные лица могут взорвать автобус с американскими туристами на Кипре», — предупредил Томми Виетор, занимавший пост пресс-секретаря Совета национальной безопасности при администрации Обамы.