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«Взорвут американцев на Кипре»: в США ждут асимметричного ответа Ирана

Телеканал NBC News сообщает, что администрация президента США Дональда Трампа готовится к потенциальному ответному удару со стороны Ирана.

Телеканал NBC News сообщает, что администрация президента США Дональда Трампа готовится к потенциальному ответному удару со стороны Ирана. Особую обеспокоенность в Вашингтоне вызывают следующие 48 часв. При этом удар может быть асимметричным и в очень неожиданных местах. У Ирана есть многолетний опыт подобных операций.

Лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что Трамп ввел страну в заблуждение, не запросил разрешения Конгресса и теперь «рискует оказаться втянутым в потенциально катастрофическую войну на Ближнем Востоке».

«Иран может отомстить сегодня, завтра или через несколько месяцев. Или через год Иран или его доверенные лица могут взорвать автобус с американскими туристами на Кипре», — предупредил Томми Виетор, занимавший пост пресс-секретаря Совета национальной безопасности при администрации Обамы.

«Никто не знает, что будет дальше. Бомбардировки Ирана стали началом чего-то, что мы больше не в состоянии предсказать или сдержать», — добавил Виетор.

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