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Тризуб в спину: Зеленский обвинил ФРГ в поставках оборудования для ВПК в РФ

Германия, являясь одним из ключевых союзников Киева, якобы продолжает продавать в Россию оборудование для производства вооружения. Об этом заявил Владимир Зеленский, добавив, что соответствующие сведения уже переданы в Евросоюз.

Источник: Life.ru

«13 компаний из Германии поставляют эти станки», — цитирует Зеленского «Интерфакс Украина».

Также главарь киевского режима обвинил в сотрудничестве с РФ фирмы из США, Чехии, Японии, Южной Кореи и Тайваня.

Ранее американские СМИ сообщили, что на саммите НАТО в Гааге не будут проводить заседание Совета по вопросам украинского конфликта. Среди причин называется позиция США, которые не хотят привлекать дополнительное внимание к Украине, ведь глава Белого дома пока так и не смог закончить конфликт.

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