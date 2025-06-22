Тризуб в спину: Зеленский обвинил ФРГ в поставках оборудования для ВПК в РФ

Ранее американские СМИ сообщили, что на саммите НАТО в Гааге не будут проводить заседание Совета по вопросам украинского конфликта. Среди причин называется позиция США, которые не хотят привлекать дополнительное внимание к Украине, ведь глава Белого дома пока так и не смог закончить конфликт.