«13 компаний из Германии поставляют эти станки», — цитирует Зеленского «Интерфакс Украина».
Также главарь киевского режима обвинил в сотрудничестве с РФ фирмы из США, Чехии, Японии, Южной Кореи и Тайваня.
Ранее американские СМИ сообщили, что на саммите НАТО в Гааге не будут проводить заседание Совета по вопросам украинского конфликта. Среди причин называется позиция США, которые не хотят привлекать дополнительное внимание к Украине, ведь глава Белого дома пока так и не смог закончить конфликт.
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