Глава МИД Ирана Арагчи обвинил США в нарушении устава ООН

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи выступил с заявлением, что США нарушили международное право, нанеся удары по ядерной инфраструктуре на территории исламской республики.
«Соединенные Штаты, являясь постоянным членом Совета Безопасности, грубо нарушили Устав ООН, нормы международного права и Договор о нераспространении ядерного оружия, совершив нападение на мирные ядерные объекты Ирана. События сегодняшнего утра возмутительны и будут иметь долгосрочные последствия», — написал он в соцсетях.
Кроме того, Арагчи указал, что в соответствии с Уставом ООН, допускающим законную самооборону, Иран оставляет за собой право защищать суверенитет и национальные интересы.
Напомним, США атаковали три ядерных объекта в иранских городах Исфахан и Натанз и деревне Фордо минувшей ночью, о чем проинформировал американский президент Дональд Трамп. По его словам, произошедшее укрепило безопасность Израиля.