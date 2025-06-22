Глава МИД Ирана Арагчи обвинил США в нарушении устава ООН

«Соединенные Штаты, являясь постоянным членом Совета Безопасности, грубо нарушили Устав ООН, нормы международного права и Договор о нераспространении ядерного оружия, совершив нападение на мирные ядерные объекты Ирана. События сегодняшнего утра возмутительны и будут иметь долгосрочные последствия», — написал он в соцсетях.