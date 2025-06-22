Появилось видео последствий бомбардировки США ядерного объекта Ирана

Появилось видео последствий удара США по ядерному объекту в Иране. Видео © Telegram / IRNA.
Как заявили в агентстве, их корреспондент посетил ядерный объект и не заметил каких-либо серьёзных последствий удара. Задымление, которое попало на видео, находится за пределами объекта.
Ранее президент Америки Дональд Трамп заявил о нанесении удара по ядерным объектам в Иране, что спровоцировало Тегеран на срочный запрос проведения экстренного заседания в ООН. Иранские власти подчеркнули, что несмотря на это, страна не прекратит развитие своей ядерной программы, а затем осуществила новый масштабный ракетный обстрел Израиля.
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