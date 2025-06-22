Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появилось видео последствий бомбардировки США ядерного объекта Ирана

Опубликованы видео с ядерного объекта в иранском Фордо после атак США. Запись появилась в соцсетях агентства IRNA.

Источник: Life.ru

Появилось видео последствий удара США по ядерному объекту в Иране. Видео © Telegram / IRNA.

Как заявили в агентстве, их корреспондент посетил ядерный объект и не заметил каких-либо серьёзных последствий удара. Задымление, которое попало на видео, находится за пределами объекта.

Ранее президент Америки Дональд Трамп заявил о нанесении удара по ядерным объектам в Иране, что спровоцировало Тегеран на срочный запрос проведения экстренного заседания в ООН. Иранские власти подчеркнули, что несмотря на это, страна не прекратит развитие своей ядерной программы, а затем осуществила новый масштабный ракетный обстрел Израиля.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше