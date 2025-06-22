Беглов и Бельский обратились к петербуржцам в День памяти и скорби

В послании говорится, что победу над фашистской Германией смог одержать только народ, объединенный любовью к Родине и мужеством. Летом 2024 года был подписан закон о признании 9 августа, дня окончания Ленинградской битвы, Днем воинской славы России. В память павших на Пулковских высотах будет установлен монумент.