Беглов и Бельский обратились к петербуржцам в День памяти и скорби

Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер ЗакСа Александр Бельский выступили с обращением к жителям города в День памяти и скорби. Руководители поблагодарили ветеранов и напомнили о значении 22 июня — дня начала Великой Отечественной войны.
— Сегодня мы скорбим о миллионах жертв — о фронтовиках, погибших на полях сражений, жителях блокадного Ленинграда, погибших от голода и бомбежек, о зверски замученных узниках лагерей смерти. Мы отдаем дань памяти труженикам тыла, — передает текст обращения пресс-служба Смольного.
Они подчеркнули, что война унесла миллионы жизней, оставила трагический след в каждой семье, а Ленинградская битва, длившаяся 1127 дней, стала одной из самых тяжелых в истории. Блокада города продолжалась 872 дня и унесла жизни сотен тысяч мирных жителей.
В послании говорится, что победу над фашистской Германией смог одержать только народ, объединенный любовью к Родине и мужеством. Летом 2024 года был подписан закон о признании 9 августа, дня окончания Ленинградской битвы, Днем воинской славы России. В память павших на Пулковских высотах будет установлен монумент.
На Дворцовой площади сегодня прошла акция «Свеча памяти», горожане несут цветы на Пискаревское кладбище.