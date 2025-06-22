NBC: администрация Трампа ждет ответного удара от Ирана в течение 48 часов

Собеседники издания предполагают, что Иран может атаковать объекты США как внутри страны, так и за ее пределами. Это вызывает «особую обеспокоенность» у чиновников Белого дома.
По данным издания, два чиновника уже заявляли, что возможными целями Ирана являются базы и активы США на Ближнем Востоке. По их мнению, в случае возможной атаки Тегеран нанесет по ним удары в первую очередь.
ВВС США атаковали ядерные объекты Ирана в Исфахане, Фордо и Натанзе сегодня ночью. Вскоре после этого президент США Дональд Трамп подтвердил удары и выступил с обращением к нации. Он пригрозил новыми ударами в случае, если Иран не согласится на заключение мира.
В МИД Ирана позже заявили, что страна оставляет за собой все права для защиты суверенитета и осуждает атаку США. По словам министра Аббаса Арагчи, действия Штатов будут иметь «долговременные последствия».