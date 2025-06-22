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NBC: администрация Трампа ждет ответного удара от Ирана в течение 48 часов

Администрация президента США Дональда Трампа предполагает, что возможный ответный удар со стороны Ирана может случиться в следующие 48 часов. Об этом пишет NBC News со ссылкой на источники.

Источник: Hosein Charbaghi/CC0

Собеседники издания предполагают, что Иран может атаковать объекты США как внутри страны, так и за ее пределами. Это вызывает «особую обеспокоенность» у чиновников Белого дома.

По данным издания, два чиновника уже заявляли, что возможными целями Ирана являются базы и активы США на Ближнем Востоке. По их мнению, в случае возможной атаки Тегеран нанесет по ним удары в первую очередь.

ВВС США атаковали ядерные объекты Ирана в Исфахане, Фордо и Натанзе сегодня ночью. Вскоре после этого президент США Дональд Трамп подтвердил удары и выступил с обращением к нации. Он пригрозил новыми ударами в случае, если Иран не согласится на заключение мира.

В МИД Ирана позже заявили, что страна оставляет за собой все права для защиты суверенитета и осуждает атаку США. По словам министра Аббаса Арагчи, действия Штатов будут иметь «долговременные последствия».

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