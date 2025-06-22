NBC: администрация Трампа ждет ответного удара от Ирана в течение 48 часов

ВВС США атаковали ядерные объекты Ирана в Исфахане, Фордо и Натанзе сегодня ночью. Вскоре после этого президент США Дональд Трамп подтвердил удары и выступил с обращением к нации. Он пригрозил новыми ударами в случае, если Иран не согласится на заключение мира.