В Татарстане могут снизить нагрузку на крупный бизнес при сборе данных. С этой инициативой на сессии "Статистика-2030 выступил министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.
Шагиахметов поднял тему уменьшения административной нагрузки на бизнес в процессе сбора статистических данных. По его словам, в России существует механизм, предусмотренный 206-м федеральным законом, который позволяет использовать данные субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с их согласия. Этот механизм уже применяется в Татарстане, что значительно упрощает взаимодействие с бизнесом.
Министр предложил рассмотреть возможность распространения этого механизма и на крупные предприятия. Он отметил, что этот вопрос уже обсуждался с представителями крупных компаний, и в целом было достигнуто понимание необходимости таких шагов.
Напомним, в Татарстане для бизнесменов запустили программу по переподготовке сотрудников. Эта мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».