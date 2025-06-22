В Татарстане могут снизить нагрузку на крупный бизнес при сборе данных

Шагиахметов поднял тему уменьшения административной нагрузки на бизнес в процессе сбора статистических данных. По его словам, в России существует механизм, предусмотренный 206-м федеральным законом, который позволяет использовать данные субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с их согласия. Этот механизм уже применяется в Татарстане, что значительно упрощает взаимодействие с бизнесом.