Глава Башкирии рассказал об инвестиционной политике региона

Башкирия шесть лет подряд улучшала свои позиции в части привлечения инвестиций. Это выражается в процентах и рублях, а также в позиционировании в рейтинге инвестиционной привлекательности, где республика занимает третье место. Об этом Глава РБ Радий Хабиров сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» на площадке XXVIII Петербургского международного экономического форума. Он акцентировал внимание на инвестиционной политике региона.
«Всё, что связано с экономическими последствиями санкционного давления, конечно, имеет определённый негативный эффект для нас. По итогам первого квартала 2025 года у нас объём инвестиций чуть ниже — где-то 99 процентов от уровня прошлого года. Это даёт нам основание полагать, что даже чрезвычайно сложный 2025 год мы закончим с плюсом в инвестициях. Многие инвестиции имеют многолетний характер реализации. Поэтому главная задача — всегда формировать новые инвестиции. Собственно говоря, здесь мы и ищем новых инвесторов», — сказал Глава РБ.
Одно из преимуществ Башкирии в том, что регион может предложить инвесторам трудовые ресурсы.
«Это очень немаловажный вопрос. В чём это выражается? Это демографические показатели, — пояснил руководитель Башкирии. — Первое. В республике достаточно большое количество молодёжи. Мы в Приволжском федеральном округе занимаем первое место по количеству молодёжи. Второе. Мы сохранили одну из самых разветвлённых систем среднего профессионального образования. Представьте, на республику у нас 92 средних профессиональных образовательных учреждения — все крепкие. В Российской Федерации по линии Министерства просвещения реализуется проект “Профессионалитет”. Самое большее количество участников проекта — в нашей республике. В эту программу входят 18 колледжей Башкортостана. Это крайне эффективно и полезно. Это улучшение материальной базы, повышение квалификации, адаптация программ преподавания именно к сегодняшним требованиям и приоритетным направлениям. Мы готовим профессиональные кадры, и это очень важно».
При поддержке Министерства науки и высшего образования России Башкортостан ежегодно получает увеличение количества бюджетных мест.
«Каждый наш школьник-выпускник может попасть на бюджетное место. Конечно, для этого нужны хорошие знания. Конкурс должен быть. Поэтому одно из наших преимуществ — мы готовы предоставить возможность новым предприятиям и инвестиционным проектам обеспечить производство кадрами», — подчеркнул Радий Хабиров.