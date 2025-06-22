Глава Башкирии рассказал об инвестиционной политике региона

«Это очень немаловажный вопрос. В чём это выражается? Это демографические показатели, — пояснил руководитель Башкирии. — Первое. В республике достаточно большое количество молодёжи. Мы в Приволжском федеральном округе занимаем первое место по количеству молодёжи. Второе. Мы сохранили одну из самых разветвлённых систем среднего профессионального образования. Представьте, на республику у нас 92 средних профессиональных образовательных учреждения — все крепкие. В Российской Федерации по линии Министерства просвещения реализуется проект “Профессионалитет”. Самое большее количество участников проекта — в нашей республике. В эту программу входят 18 колледжей Башкортостана. Это крайне эффективно и полезно. Это улучшение материальной базы, повышение квалификации, адаптация программ преподавания именно к сегодняшним требованиям и приоритетным направлениям. Мы готовим профессиональные кадры, и это очень важно».